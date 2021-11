La Bernardière Salle des Sports La Bernardière, Vendée Collecte des Bouchons Salle des Sports La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Vendée

Collecte des Bouchons Salle des Sports, 13 novembre 2021, La Bernardière. Collecte des Bouchons

Salle des Sports, le samedi 13 novembre à 09:30

Collecte des BOUCHONS ——————— ### Bouchons plastiques de boissons uniquement ### Collecte de Bouchons de Liège et synthétique de vin, cidre et tout objet en liège. Collecte des Bouchons plastiques de boissons Salle des Sports Rue Dominger de Meyrac, 85610 La Bernardière La Bernardière Les Libaudières Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Bernardière, Vendée Autres Lieu Salle des Sports Adresse Rue Dominger de Meyrac, 85610 La Bernardière Ville La Bernardière lieuville Salle des Sports La Bernardière