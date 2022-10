Collecte des boîtes solidaires de Noël Amancey Amancey Catégories d’évènement: Amancey

Doubs Amancey Dans une boîte à chaussures, glissez…une gourmandise, un mot doux, un loisir, un produit de beauté ou un truc chaud !

Les boîtes seront remises aux personnes isolées et/ou en situation de précarité sur le territoire Loue Lison. Merci de préciser si la boîte est destinée à un enfant (âge), à une femme ou à un homme. ornans@france-services.gouv.fr +33 3 70 88 96 70 France Services 13, rue du Four Amancey

