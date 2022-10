COLLECTE DE VÊTEMENTS

2022-10-11 – 2022-10-11 L’association du PLAN B propose une friperie automne/hiver. Vous avez des vêtements à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B du 11 au 21 octobre. Si vous souhaitez aider en amont et/ou le jour J, vous pouvez vous inscrire ci-dessous :

Collecte de vêtements hommes, femmes, enfants, propres et réutilisables

Tout dépôt devra s’effectuer entre le 11 et 21 octobre

Vente le 22/10 à petits prix au profit de l’association du PLAN B dernière mise à jour : 2022-10-03 par

