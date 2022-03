Collecte de vêtements Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Collecte de vêtements Rosheim, 19 mars 2022, Rosheim. Collecte de vêtements Rosheim

2022-03-19 09:00:00 – 2022-03-19 12:00:00

Rosheim Bas-Rhin L’équipe Caritas Secours Catholique du canton de Rosheim, organise sa collecte de vêtements aux entrepôts Scherer Des collectes se feront le même jour à : – Boersch : salle des fêtes de 9h à 11h – Griesheim : église de 9h à 11h – Bischoffsheim : salle des ventes de 8h30 à 11h30 D’autres collectes se feront le vendredi 18 mars 2022 : – Grendelbruch : Mairie de 9h à 17h – Rosenwiller : ramassage des sacs en bord de route de 16h à 18h (sacs type “poubelle” fermés) A Ottrott, dépôt des sacs de vêtements sous l’escalier du presbytère, rue de l’Eglise, le mardi 15 mars 2022 de 9h à 16h30.(sacs type “poubelle” fermés) Pour soutenir les actions auprès des plus démunis, l’équipe Caritas vous proposera à Rosheim un stand de primevères solidaires. Des collectes se feront le même jour et la veille dans d’autres communes. +33 6 32 16 66 87 L’équipe Caritas Secours Catholique du canton de Rosheim, organise sa collecte de vêtements aux entrepôts Scherer Des collectes se feront le même jour à : – Boersch : salle des fêtes de 9h à 11h – Griesheim : église de 9h à 11h – Bischoffsheim : salle des ventes de 8h30 à 11h30 D’autres collectes se feront le vendredi 18 mars 2022 : – Grendelbruch : Mairie de 9h à 17h – Rosenwiller : ramassage des sacs en bord de route de 16h à 18h (sacs type “poubelle” fermés) A Ottrott, dépôt des sacs de vêtements sous l’escalier du presbytère, rue de l’Eglise, le mardi 15 mars 2022 de 9h à 16h30.(sacs type “poubelle” fermés) Pour soutenir les actions auprès des plus démunis, l’équipe Caritas vous proposera à Rosheim un stand de primevères solidaires. Rosheim

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Collecte de vêtements Rosheim 2022-03-19 was last modified: by Collecte de vêtements Rosheim Rosheim 19 mars 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin