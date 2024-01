Collecte de vêtements pour France Horizon Bureaux de France Horizon Oloron-Sainte-Marie, mercredi 7 février 2024.

Collecte de vêtements pour France Horizon Bureaux de France Horizon Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

L’association France Horizon organise une collecte de vêtements et accessoires.

Offrez une seconde vie à vos vêtements ! Nous avons essentiellement besoin des articles ci-dessous :

Hommes tailles S et M (pulls, t-shirts, pantalons, shorts, manteaux, chaussettes, bonnets, écharpes et gants)

Femmes chaussettes, soutiens-gorge et gants.

Chaussures femmes & hommes entre taille 36 et 45

Accessoires sac à dos adultes et parapluies.

L’association France Horizon organise une collecte de vêtements et accessoires.

Offrez une seconde vie à vos vêtements ! Nous avons essentiellement besoin des articles ci-dessous :

Hommes tailles S et M (pulls, t-shirts, pantalons, shorts, manteaux, chaussettes, bonnets, écharpes et gants)

Femmes chaussettes, soutiens-gorge et gants.

Chaussures femmes & hommes entre taille 36 et 45

Accessoires sac à dos adultes et parapluies. EUR.

Bureaux de France Horizon 5 Avenue de la Gare

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 09:30:00

fin : 2024-02-07 12:30:00



L’événement Collecte de vêtements pour France Horizon Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn