Bas-Rhin Grendelbruch L’équipe Caritas Secours Catholique de Rosheim organise sa collecte de vêtements et de jouets. Seuls les vêtements déposés dans des sacs type « poubelle » fermés seront acceptés. Des collectes se feront le même jour et le lendemain dans d’autres communes. Seuls les vêtements déposés dans des sacs type « poubelle » fermés seront acceptés. Grendelbruch

