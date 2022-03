Collecte de vêtements d’occasion Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Collecte de vêtements d'occasion Yssingeaux, 26 mars 2022, Yssingeaux.

2022-03-26 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-26 17:00:00 17:00:00

Yssingeaux Haute-Loire “Frip’Honnête” est proposée par l’association Perpalouie.

C’est le moment de faire du tri !. Dans un but éco-responsable, les jeunes du Lycée Georges Sand propose de récupérer vos vêtements.

Donnez une seconde vie en les déposant à la place de la Victoire +33 4 71 65 70 50 https://www.lyceegeorgesand.com/jpo2022 Yssingeaux

