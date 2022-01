Collecte de smartphones et tablettes usagés Points de collecte NoOPS.ch Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les téléphones collectés seront diagnostiqués, ceux qui fonctionnent remis en vente après reconditionnement, ou désossés pour récupérer les matériaux. Les données seront effacées selon les procédures strictes établies par réalise. La recette de la collecte servira à payer les coûts de l’opération et à contribuer aux buts de NoOPs, soit son combat contre l’obsolescence programmée en Suisse.

Les appareils usagés peuvent être déposés à l’entrée du tee-room

Combattez l’obsolescence en remettant vos appareils dans de bonnes mains Points de collecte NoOPS.ch 72, rue montchoisy Genève Les Eaux-Vives

