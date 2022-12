Collecte de sang Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Collecte de sang Six-Fours-les-Plages, 27 décembre 2022, Six-Fours-les-Plages . Collecte de sang 6 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Halle des sports du Verger Six-Fours-les-Plages Var Halle des sports du Verger 6 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Var Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Si vous veniez accompagné(e) pour votre prochain don de sang? Nos réserves de sang sont très fragiles c’est pourquoi nous comptons sur vous pour mobiliser votre entourage ! +33 4 98 08 08 56 http://www.dondesang.efs.sante.fr/ Halle des sports du Verger 6 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

