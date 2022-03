Collecte de sang Salon du Louvre Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le vendredi 25 mars, de 14h à 19h, l’Établissement Français du Sang organise une collecte de sang total, au salon du Louvre. **Le saviez-vous?** L’étape de prélèvement à proprement parler ne dure que 10 minutes. Aujourd’hui, pour soigner les malades, il faut en moyenne 10 000 dons par jour. Alors n’hésitez plus, prenez rendez-vous pour un don du sang sur [https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/46842/sang/25-03-2022](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/46842/sang/25-03-2022) Un doute sur votre capacité à donner? Faites le test ici : [https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=0&etape=0](https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=0&etape=0) Je donne mon sang je sauve des vies Salon du Louvre Le louvre menton 06500 Menton Alpes-Maritimes

