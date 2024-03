COLLECTE DE SANG salle festive de l’Accent Montrabé, lundi 3 juin 2024.

COLLECTE DE SANG organisée par EFS et ADSB Lundi 3 juin, 14h00 salle festive de l’Accent pièce d’identité avec photo obligatoire pour tous les donneurs; prise de rendez-vous recommandé auprès de l’ESF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-03T14:00:00+02:00 – 2024-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-03T14:00:00+02:00 – 2024-06-03T19:00:00+02:00

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 70 ANS ?

VOUS PESEZ AU MOINS 50 KG ?

DEVENEZ DONNEUR !

Une femme qui a perdu beaucoup de sang en accouchant, un homme atteint d’un cancer sous traitement chimiothérapique, ou encore ceux et celles souffrant de maladies chroniques comme la drépanocytose… Toutes ces personnes ont besoin de nous.

Les contre-indications : Soins dentaires, épisode infectieux, tatouage, piercing, voyage…. Pourdéjouer d’éventuelles contre-indications au don, faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « Qui peut donner ? ».

Vous avez 1h de libre ? Il n’en faut pas moins pour sauver des vies ! Et le don en lui même dure 10 minutes. Alors, même au dernier moment, prenez rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr

salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/quiz »}, {« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte »}]

don sang