Une collecte de sang aura lieu à Castanet-Tolosan le vendredi 13 mai prochain à la salle de Vic. L’Etablissements français du sang vous invite à venir donner de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h. La prise de rendez-vous est recommandée : [https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/50936/sang/13-05-2022](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/50936/sang/13-05-2022). A bientôt ! [**Plus d’infos**](https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/Agenda/EFS/NL_avril_-_CASTANET_TOLOSAN.pdf)

La collecte de Castanet-Tolosan le vendredi 13 mai Salle de Vic Route d'Escalquens, 31320 Castanet-Tolosan

