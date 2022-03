Collecte de sang Salle Camille Pagé Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Salle Camille Pagé, le jeudi 2 juin à 15:00

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France. Donnez régulièrement votre sang, rendez-vous jeudi 2 juin 2022 de 15h à 19h, salle Camille Pagé à Châtellerault. Attention : collecte sur rendez-vous et n’oubliez pas votre pièce d’identité (obligatoire depuis le 01/07/2020) Contact : Etablissement Français du Sang 0549615700 Pour savoir où et quand donner, rendez-vous sur le site de l’EFS [[https://dondesang.efs.sante.fr/](https://dondesang.efs.sante.fr/)](https://dondesang.efs.sante.fr/)

Ensemble, continuons à sauver des vies !! Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Châtellerault Vienne

