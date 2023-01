Collecte de sang Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

Collecte de sang Saint-Pal-de-Mons, 3 mars 2023, Saint-Pal-de-Mons Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons. Collecte de sang Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

2023-03-03 – 2023-03-03 Saint-Pal-de-Mons

Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons Collecte de sang vendredi 3 mars de 16h à 19h au gymnase, organisée par les donneurs de sang . +33 4 71 75 06 60 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Ville Saint-Pal-de-Mons Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons lieuville Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pal-de-mons-office-de-tourisme-des-marches-du-velay-rochebaron-saint-pal-de-mons/

Collecte de sang Saint-Pal-de-Mons 2023-03-03 was last modified: by Collecte de sang Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 3 mars 2023 Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons, Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire