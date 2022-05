Collecte de sang Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer

Var

Collecte de sang Saint-Mandrier-sur-Mer, 13 mai 2022, Saint-Mandrier-sur-Mer. Collecte de sang square Marc Baron Salle des Fêtes Marc Baron Saint-Mandrier-sur-Mer

2022-05-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-13 19:30:00 19:30:00 square Marc Baron Salle des Fêtes Marc Baron

Saint-Mandrier-sur-Mer Var Saint-Mandrier-sur-Mer Offrez le plus beau des cadeaux… La Vie ! +33 4 98 08 08 56 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste square Marc Baron Salle des Fêtes Marc Baron Saint-Mandrier-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Mandrier-sur-Mer Adresse square Marc Baron Salle des Fêtes Marc Baron Ville Saint-Mandrier-sur-Mer lieuville square Marc Baron Salle des Fêtes Marc Baron Saint-Mandrier-sur-Mer Departement Var

Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mandrier-sur-mer/

Collecte de sang Saint-Mandrier-sur-Mer 2022-05-13 was last modified: by Collecte de sang Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 13 mai 2022 Saint-Mandrier-sur-Mer Var

Saint-Mandrier-sur-Mer Var