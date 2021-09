Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Allier, Saint-Germain-des-Fossés Collecte de sang Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés

Collecte de sang Saint-Germain-des-Fossés, 23 septembre 2021, Saint-Germain-des-Fossés. Collecte de sang 2021-09-23 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-23 19:00:00 19:00:00 Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud

Saint-Germain-des-Fossés Allier Saint-Germain-des-Fossés Collecte uniquement sur Rendez-Vous

Inscription sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

ou par téléphone au 04.70.34.86.10 +33 4 70 34 86 10 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Germain-des-Fossés Autres Lieu Saint-Germain-des-Fossés Adresse Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Ville Saint-Germain-des-Fossés lieuville 46.2017#3.43185