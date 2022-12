Collecte de Sang Pleuven Pleuven OT FOUESNANT LES GLENAN Pleuven Catégories d’évènement: Finistère

Pleuven

Collecte de Sang Pleuven, 23 décembre 2022

2022-12-23 12:50:00 – 2022-12-23 17:20:00

Finistère Pleuven Dernière collecte de l’année à Pleuven Le vendredi 23 Décembre , l’Etablissement Français du Sang l’organise à PLEUVEN , de 12h00 à 16h30 à la Salle Lannurien.

Il faut prendre rendez-vous sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr.

Au total 72 créneaux sont proposés .

Se présenter à l’heure prévue et se munir d’une pièce d’identité.

Pour donner: Etre âgé de 18 à 70ans révolu et peser au moins 50kg.

En France, 10 000 dons de sang dont 600 en Bretagne sont nécessaire chaque jour pour répondre aux besoins des malades.

1 don permet de sauver 3 vies. En ce moment, les réserves de sang sont très faibles et les bénévoles de l’association de Fouesnant ainsi que l’Etablissement Français du Sang vont attendent nombreux pour faire le geste qui sauve. Pleuven

