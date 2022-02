Collecte de sang Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Collecte de sang Ollioules, 4 mars 2022, Ollioules. Collecte de sang Rue Loutin Espace Brémond Ollioules

2022-03-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-04 19:30:00 19:30:00 Rue Loutin Espace Brémond

Ollioules Var Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Si vous veniez accompagné(e) pour votre prochain don de sang? Nos réserves de sang sont très fragiles c’est pourquoi nous comptons sur vous pour mobiliser votre entourage ! Rue Loutin Espace Brémond Ollioules

