Mios Mios 33380, Mios Collecte de sang Mios Mios Catégories d’évènement: 33380

Mios

Collecte de sang Mios, 7 juin 2021-7 juin 2021, Mios. Collecte de sang 2021-06-07 15:30:00 – 2021-06-07 19:30:00 Salle des fêtes Allée Val de San Vicente

Mios 33380 Mios © don du sang

Collecte de sang Mios Mios Salle des fêtes Allée Val de San Vicente Voir la suite des événements ici

Détails Catégories d’évènement: 33380, Mios Étiquettes évènement : Autres Lieu Mios Adresse Salle des fêtes Allée Val de San Vicente Ville Mios lieuville 44.60632#-0.94