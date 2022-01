Collecte de sang – Mercredi 2 février Espace Marcaissonne, 2 février 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

Le mois de février est une période sensible. Les épidémies, les vacances scolaires et les départs aux sports d’hiver entrainent une baisse de fréquentation des collectes de sang. L’EFS (Etablissement français du Sang) rappelle l’importance du don du sang. A ce jour, aucun produit ne peut se substituer aux produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, ils demeurent néanmoins périssables et nécessitent la mobilisation régulière de chacun. Il est important d’anticiper toute tension durant les vacances scolaires et de rester solidaire. Comme l’an passé, la Ville de Saint-Orens participe de nouveau à cette action citoyenne en mettant à disposition tous les moyens nécessaires à cette collecte. De ce fait, une collecte de sang organisée par l’EFS se tiendra le mercredi 2 février de 14h à 19h à Espace Marcaissonne situé 3 bd du Libre Echange à Saint-Orens. **A savoir avant votre don** Le « pass sanitaire » n’est pas nécessaire pour donner son sang. Ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don. Se sentir en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser + de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.

Espace Marcaissonne 13 Boulevard du libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville



