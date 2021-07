Saint-Jory Foyer Rural Haute-Garonne, Saint-Jory Collecte de Sang – Mardi 13 juillet Foyer Rural Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Foyer Rural, le mardi 13 juillet à 08:30

La prochaine collecte de sang sur la Commune de Saint-Jory aura lieu le 13 Juillet 2021 au foyer rural de 8h30 à 13h30 – Informations : Compte tenue du contexte sanitaire toujours fragile, le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières seront également appliqués pour la sécurité et la santé de tous. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des donneurs. Pensez à apporter une pièce d’identité. N’hésitez pas à télécharger l’application de l’EFS : « Don de Sang » qui vous simplifiera certainement la vie pour les dates suivantes. Vous pouvez donner votre sang sans délai après le vaccin Don du sang = Don d’une vie Foyer Rural Rue de Montségur, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T13:30:00

