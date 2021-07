Saint-Orens-de-Gameville Espace Lauragais Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Collecte de sang – Les 15 et 16 juillet Espace Lauragais Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Collecte de sang – Les 15 et 16 juillet Espace Lauragais, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Orens-de-Gameville. Collecte de sang – Les 15 et 16 juillet

du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet à Espace Lauragais

Comme elle l’avait fait à l’occasion de la collecte du 15 avril dernier à l’Espace Marcaissonne, la Ville de Saint-Orens a de nouveau souhaité participer à cette action citoyenne en mettant à disposition tous les moyens nécessaires à cette collecte. **Qui peut donner ?** **_Les principales conditions pour donner son sang :_** Être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. _**Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de :**_ 7 jours à la fin d’un traitement antibiotique ; 14 jours après un épisode infectieux ; 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ; 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme. **Chaque don compte !** L’EFS appelle donc les donneurs, nouveaux ou habitués, à se mobiliser pour sauver des vies lors de la prochaine collecte de sang ! Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! #PartagezVotrePouvoir Une pièce d’identité sera demandée à tous les donneurs. _**Info COVID-19 :**_ Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciation et d’hygiène renforcées. Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang. Les personnes ayant un test positif (RT-PCR ou antigénique) et sans symptômes doivent attendre 14 jours après la date du prélèvement pour donner leur sang.

Renseignements

Une collecte de don de sang est organisée par l’EFS (Etablissement français du Sang) Espace Lauragais Rue des sports, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Lauragais Adresse Rue des sports, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville lieuville Espace Lauragais Saint-Orens-de-Gameville