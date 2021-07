Collecte de sang Landéda, 5 août 2021-5 août 2021, Landéda.

Collecte de sang 2021-08-05 08:15:00 – 2021-08-06 12:30:00 Lieu-dit Stread Kichen Complexe Streat Kichen

Landéda Finistère Landéda

Les réserves de sang sont très fragiles. Les donneurs sont invités à se rendre sur les collectes ou dans les maisons du don toute l’année. Avant d’y aller, pensez à prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « RDV en ligne ».

Il n’y a pas de risque de transmission de la Covid 19 par transfusion et toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur l’ensemble des lieux de don pour éviter les risques de transmission du virus : port du masque obligatoire pour tous, application des règles de distanciations et d’hygiène renforcées. Il est en outre demandé aux donneurs de ne pas venir accompagnés par une personne qui ne donne pas son sang.

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, ne présenter aucun symptôme grippal et se munir d’un justificatif d’identité.

dondusanglandeda@gmail.com +33 2 98 04 80 13

