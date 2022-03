Collecte de sang Lambesc, 13 avril 2022, Lambesc.

Collecte de sang Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc

2022-04-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-13 19:30:00 19:30:00 Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc Bouches-du-Rhône

Accidents de la route, cancers, maladies du sang, opérations chirurgicales, greffes d’organes, accouchements hémorragiques, grands brûlés, hémophiles, déficiences immunitaires, médicaments issus du plasma sont quelques exemples d’utilisation des poches de sang.



Conditions principales : être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50kg, respecter 8 semaines entre 2 dons du sang total, venir avec une pièce d’identité pour son premier don.



La FFDSB et une association de bénévoles qui travaille pour une association médicale dont le rôle principal est de soigner des malades et souvent sauver des vies.

Nous organisons chaque année 7 collectes de sang à la Salle des Associations de Lambesc.

Nous tenons à remercier pour leurs contributions tous les donneurs, les commerçants, les bénévoles, les associations et la commune de Lambesc.

Aidez-nous à sauver des vies en venant donner votre sang. Il y a urgence, nous avons besoin de vous.

logace3@gmail.com +33 6 83 01 33 19

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc

