Collecte de sang, 9 janvier 2023, La Coquille, Espace culturel Square Jean Jaurès

Dordogne Le don du sang, un cadeau précieux qui rend heureux. Ne pas venir à jeûn – être âgé de 18 ans. Se munir d’une pièce d’identité.

Pour prendre rdv : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Ne pas venir à jeûn – être âgé de 18 ans. Se munir d’une pièce d’identité +33 6 14 67 15 29 Association des donneurs de sang pixabay

