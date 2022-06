Collecte de sang exceptionnelle à l’occasion de l’Anglet Beach Rugby Festival Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Collecte de sang exceptionnelle à l’occasion de l’Anglet Beach Rugby Festival Anglet, 22 juillet 2022, Anglet. Collecte de sang exceptionnelle à l’occasion de l’Anglet Beach Rugby Festival

Chambre d’Amour Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques Espace de l’Océan Chambre d’Amour

2022-07-22 15:00:00 – 2022-07-22 19:00:00

Espace de l’Océan Chambre d’Amour

Anglet

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 L’Etablissement Français du Sang (EFS) célèbre ses 15 ans de partenariat avec l’Anglet Beach Rugby Festival à l’occasion de la 30e édition de cet évènement estival incontournable. Il vous donne rendez-vous pour une collecte exceptionnelle agrémentée de nombreuses animations et d’une collation gourmande. L’Etablissement Français du Sang (EFS) célèbre ses 15 ans de partenariat avec l’Anglet Beach Rugby Festival à l’occasion de la 30e édition de cet évènement estival incontournable. Il vous donne rendez-vous pour une collecte exceptionnelle agrémentée de nombreuses animations et d’une collation gourmande. +33 800 74 41 00 L’Etablissement Français du Sang (EFS) célèbre ses 15 ans de partenariat avec l’Anglet Beach Rugby Festival à l’occasion de la 30e édition de cet évènement estival incontournable. Il vous donne rendez-vous pour une collecte exceptionnelle agrémentée de nombreuses animations et d’une collation gourmande. EFS

Espace de l’Océan Chambre d’Amour Anglet

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Anglet Pyrénées-Atlantiques Espace de l'Océan Chambre d'Amour Ville Anglet lieuville Espace de l'Océan Chambre d'Amour Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Collecte de sang exceptionnelle à l’occasion de l’Anglet Beach Rugby Festival Anglet 2022-07-22 was last modified: by Collecte de sang exceptionnelle à l’occasion de l’Anglet Beach Rugby Festival Anglet Anglet 22 juillet 2022 Chambre d'Amour Espace de l'Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques