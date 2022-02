Collecte de sang Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Collecte de sang Espace Concorde, 13 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Collecte de sang

le vendredi 13 mai à Espace Concorde

**Collecte de sangv endredi 13 mai 2022 de 10h à 13h puis de 15h à 19h à l’espace Concorde.** La **prise de rendez-vous** est **recommandée** : [[https://bit.ly/34T7CM3](https://bit.ly/34T7CM3)](https://bit.ly/34T7CM3)

Sur rendez-vous

Vendredi 13 mai 2022 de 10h à 13h puis de 15h à 19h à l’espace Concorde Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

