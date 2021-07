Dunières Dunières Dunières, Haute-Loire Collecte de sang Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Haute-Loire

Collecte de sang Dunières, 25 août 2021, Dunières. Collecte de sang 2021-08-25 – 2021-08-25

Dunières Haute-Loire 16h à 19h collecte de sang par l’association pour le don du sang bénévole, au collège le Sacré-Cœur dernière mise à jour : 2021-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dunières, Haute-Loire Autres Lieu Dunières Adresse Ville Dunières lieuville 45.21564#4.34466