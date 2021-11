Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme COLLECTE DE SANG Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

COLLECTE DE SANG Dieulefit, 22 novembre 2021, Dieulefit.

2021-11-22 15:00:00 – 2021-11-22 19:00:00

Dieulefit Drôme Dieulefit Donner son sang est un acte généreux et indispensable, car seul le corps humain sait le fabriquer et chaque jour, 10000 dons sont nécessaires en France pour soigner malades et blessés.

Les dons se font de préférence sur RV, par téléphone (04 75 82 44 05) donneursdesang.dieulefit@outlook.com +33 4 75 82 44 05 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Dieulefit

