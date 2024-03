Collecte de sang Parc du Verger Châtellerault, mercredi 10 avril 2024.

Collecte de sang Parc du Verger Châtellerault Vienne

En partenariat avec le Rotary Club de Châtellerault et l’Établissement Français du Sang, une nouvelle collecte Mon Sang Pour Les Autres est organisée le mercredi 10 avril 2024, de 15h00 à 19h00, salle du Verger à Châtellerault. Food truck, collation gourmande, et des animations pour les enfants seront au rendez-vous.

Attention [collecte sur rendez-vous](https://dondesang.efs.sante.fr/) et n’oubliez pas votre pièce d’identité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 19:00:00

Parc du Verger Châtellerault Avenue du Maréchal Leclerc

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

