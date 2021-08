Blagnac Espace des Caouecs Blagnac, Haute-Garonne Collecte de sang, c’est urgent ! – Samedi 21 août Espace des Caouecs Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

L ‘association, [Constance, la petite guerrière astronaute](http://www.constancelapetiteguerriereastronaute.org/), organise en partenariat avec [l’Etablissement Français de Sang (EFS)](https://dondesang.efs.sante.fr/) une collecte de sang. Tout ce qu’il faut savoir : – A t-on besoin d’un pass sanitaire pour donner son sang ? Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. – Peut-on donner son sang si on a été testé positif à la Covid-19 ou eu des symptômes grippaux ? Vous devez attendre 28 jours après le début des symptômes ou 14 jours après la disparition des symptômes avant de pouvoir donner. – Est-il possible de donner son sang en cas de contact avec une personne présentant des symptômes grippaux ? Non, en cas de contact étroit avec un cas confirmé ou probable, sans moyens de protection adéquats, il faut attendre 14 jours pour donner votre sang. – Puis-je donner mon sang si je suis vacciné contre la covid-19 ? Dans la grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. Il n’y a que dans les cas de vaccination en dehors de l’UE ou dans le cadre d’un essai vaccinal qu’il faudra respecter un délai de 28 jours avant de donner son sang. **_En cette période estivale, alors que les réserves de sang sont faibles, l’EFS rappelle l’urgence de faire un don pour répondre au mieux aux besoins des patients._**

Organisée par l'association Constance, la petite guerrière astronaute, en partenariat avec l'Etablissement Français de Sang (EFS)
Espace des Caouecs Place des Arts, 31700 Blagnac

