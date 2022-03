Collecte de sang à la Maison des Associations Maison des associations, 10 mars 2022, Mérignac.

du jeudi 10 mars au vendredi 11 mars à Maison des associations

### Pourquoi donner son sang ? Les dons se font de moins en moins, alors que les besoins en produits sanguins, eux sont constants. Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades. Il est donc important de donner son sang, peu importe la période car les malades ne cessent d’augmenter et cela permet de soigner 1 million de patients chaque année ! ### Pourquoi l’EFS en a-t-il besoin constamment ? Les produits sanguins ayant une durée de vie limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges), nous comptons sur vous pour donner tout au long de l’année. Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour. Cette collecte est pour nous une opportunité majeure pour attirer des nouveaux donneurs qui permettent de renouveler les générations de donneurs. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel où nos réserves de sang ont atteint ces dernières semaines des niveaux très critiques. ### Combien de temps cela prend il ? Un don de sang, de l’arrivée au départ de la collecte, ne prend que 45 minutes et peut sauver des vies. N’attendez plus, mobilisez-vous. ### Informations pratiques Collecte de sang : 10 mars de 9h à 13h et le 11 mars de 15h à 19h A la Maison des Associations, 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Pour prendre RDV : [[https://efs.link/DAePB](https://efs.link/DAePB)](https://efs.link/DAePB) Rappel des conditions d’accueil liées au COVID [ici](https://dondesang.efs.sante.fr/information-concernant-linfection-covid-19-coronavirus-sars-cov2) Il est important, par exemple, de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de pass vaccinal, ni sanitaire pour faire un don de sang. Pour + d’infos sur le don de sang et tester son éligibilité: [Suis-je éligible au don de sang ? | Etablissement francais du sang (sante.fr)](https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=0&etape=0)

