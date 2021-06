Orléans Espace Olympe de gouges Loiret, Orléans Collecte de sang – 02 juillet 2021 Espace Olympe de gouges Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Collecte de sang – 02 juillet 2021 Espace Olympe de gouges, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Orléans. Collecte de sang – 02 juillet 2021

Espace Olympe de gouges, le vendredi 2 juillet à 15:00

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour répondre aux besoins des patients. Le contexte de la crise sanitaire diminue le don du sang dans les entreprises, lycées et universités. De ce fait l’Association des donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange, l’Association Escale, le comité des fêtes d’Orléans La Source et l’EFS organisent une journée don de sang a La Source. INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! [https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=26451&dc=2021-07-02&type=sang](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=26451&dc=2021-07-02&type=sang)

Sur inscription https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=26451&dc=2021-07-02&type=sang

Collecte de sang le 02 juillet 2021 de 15h à 19h. Espace Olympe de gouges 3 rue Edouard Branly 45100 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T15:00:00 2021-07-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Olympe de gouges Adresse 3 rue Edouard Branly 45100 Ville Orléans lieuville Espace Olympe de gouges Orléans