Collecte de radiographies argentiques anciennes et de lunettes, 10 mars 2023, Montélimar . Collecte de radiographies argentiques anciennes et de lunettes A la Mairie de toutes les communes de Montélimar Agglomération Montélimar Drôme

2023-03-10 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 08:00:00 08:00:00 Montélimar

Drôme Collecte et recyclage de radiographies argentiques et de lunettes. lions-montelimarmistral@myassoc.org +33 7 60 36 56 41 https://lions-montelimarmistral.myassoc.org/ Montélimar

