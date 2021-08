Ramonville-Saint-Agne Intermarché Super Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Collecte de protections menstruelles Intermarché Super Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Collecte de protections menstruelles Intermarché Super, 4 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Collecte de protections menstruelles

Intermarché Super, le samedi 4 septembre à 09:00

Les dons récoltés seront ensuite redistribués à des institutions et associations ramonvilloises et toulousaines en contact direct avec des personnes victimes de la précarité menstruelle (centre social de Ramonville, Camion Douche, La plateforme Santé-Précarité de l’Hôpital Joseph Ducuing, des associations étudiantes, etc.). L’association La Grande Collecte organise une collecte de protection menstruelle. Intermarché Super 1 Rue Louis Braille, 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Intermarché Super Adresse 1 Rue Louis Braille, 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Intermarché Super Ramonville-Saint-Agne