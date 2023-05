Collecte de produits d’hygiène et de beauté New Age – concept store écoresponsable Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Collecte de produits d’hygiène et de beauté New Age – concept store écoresponsable, 15 mai 2023, Paris. Du lundi 15 mai 2023 au samedi 17 juin 2023 :

.Tout public. gratuit sous condition Dès le 15 mai, apportez vos dons à la boutique New Age et recevez un bon de réduction de 15% valable en ligne newage-france.fr ou à la boutique au 38, rue du Poteau Paris 18ème. COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ – PROTECTION CIVILE PARIS X NEW AGE A partir du 15 mai jusqu’au 17 juin, La Boutique New Age, située au 38 rue du Poteau à Paris accueille une collecte de produits d’hygiène, de soin et de beauté au profit de l’association Protection Civile – Paris Seine. L’association redistribuera les produits collectés aux personnes sans-abris lors de maraudes ou dans les foyers d’accueil. Rejoignez la grande collecte de produits hygiène et soin de la Protection Civile et New Age à destination des sans-abris et des personnes en situation de précarité ! Des produits de première nécessité Shampoing, savon, rasoir, mousse à raser, brosse à dent, dentifrice, protections hygiéniques, lingettes, crème hydratante ou encore produits pour bébé, nous attendons avec impatience vos dons de produits de première nécessité. Comment ça marche ? Dès le 15 mai, apportez vos dons à la boutique New Age et recevez un bon de réduction de 15% valable en ligne newage-france.fr ou à la boutique au 38, rue du Poteau Paris 18ème. Les coffrets composés de produits de première nécessité sont également proposés au sein de la boutique et en ligne. Achetez un coffret et aidez nous pour améliorer la vie de personnes dans le besoin ! Nous vous remercions pour vos générosités et nous espérons vous rencontrer bientôt chez New Age! New Age – concept store écoresponsable 38 rue du Poteau 75018 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/newage/boutiques/collecte-produits-d-hygiene-en-collaboration-avec-la-protection-civile https://www.helloasso.com/associations/newage/boutiques/collecte-produits-d-hygiene-en-collaboration-avec-la-protection-civile

