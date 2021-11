Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Collecte de poèmes Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Collecte de poèmes Médiathèque André Malraux, 1 mars 2022, Lisieux. Collecte de poèmes

du mardi 1 mars 2022 au mercredi 30 mars 2022 à Médiathèque André Malraux

Et si vous vous lanciez dans la poésie ? A l’occasion du Printemps des poètes, la médiathèque vous invite à composer sur le thème de cette édition 2022, l’éphémère, ou bien de laisser libre court à votre imagination. Du 12 au 28 mars, nous publierons vos poèmes sur notre page Facebook et ils seront également affichés dans le hall de la médiathèque de Lisieux. A vos plumes ! Printemps des poètes Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T17:30:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T17:30:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T17:30:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T17:30:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-08T11:00:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T11:00:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-15T11:00:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T11:00:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-22T11:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-29T11:00:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse Lisieux, Place de la République Ville Lisieux lieuville Médiathèque André Malraux Lisieux