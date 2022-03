Collecte de papiers et revues Parking Intermarché Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Collecte de papiers et revues Parking Intermarché, 12 mars 2022, Chantepie. Collecte de papiers et revues

Parking Intermarché, le samedi 12 mars à 08:30

Les bénévoles du club de foot de l’ASC (association sportive cantepienne) organise une collecte de papiers et de revues le samedi 12 mars. Rendez-vous place du Granier (derrière le magasin Intermarché) à partir de 8h30. Par l’ASC Football Parking Intermarché place du Granier 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T08:30:00 2022-03-12T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Parking Intermarché Adresse place du Granier 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Parking Intermarché Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Parking Intermarché Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Collecte de papiers et revues Parking Intermarché 2022-03-12 was last modified: by Collecte de papiers et revues Parking Intermarché Parking Intermarché 12 mars 2022 chantepie Parking Intermarché Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine