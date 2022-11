Collecte de matériel de secours et médicaments Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrnes

Collecte de matériel de secours et médicaments Aucun, 14 novembre 2022, Aucun. Collecte de matériel de secours et médicaments

AUCUN Salle des fêtes Aucun Hautes-Pyrnes Salle des fêtes AUCUN

2022-11-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-19 19:00:00 19:00:00

Salle des fêtes AUCUN

Aucun

Hautes-Pyrnes Aucun les dons collectés seront acheminés par l’association « les joyeux petits souliers » en direction des hôpitaux et orphelinats ukrainiens, dans le besoin au vu de la guerre qui sévit en Ukraine.

Matériel de secours et médicaments : pansements, gaze, pansements hémostatiques, solutions antiseptiques, anti-douleur, attelles, bandes, bandages et bandages élastiques, gants à usage unique, masques, matériel de suture, blouses médicales, garrots, lecteurs à glycémie… Dans le cadre de la semaine de solidarité auprès de l’Ukraine, en soutien au peuple ukrainien, une collecte de matériel de secours et médicaments aura lieu tous les jours de 14h à 18h à la salle des fêtes d’Aucun. +33 6 84 21 64 49 Salle des fêtes AUCUN Aucun

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aucun, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Aucun Adresse Aucun Hautes-Pyrnes Salle des fêtes AUCUN Ville Aucun lieuville Salle des fêtes AUCUN Aucun Departement Hautes-Pyrnes

Aucun Aucun Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucun/

Collecte de matériel de secours et médicaments Aucun 2022-11-14 was last modified: by Collecte de matériel de secours et médicaments Aucun Aucun 14 novembre 2022 Aucun AUCUN Salle des fêtes Aucun Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes

Aucun Hautes-Pyrnes