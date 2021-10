Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE Palavas-les-Flots, 26 novembre 2021, Palavas-les-Flots. COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 2021-11-26 – 2021-11-28

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots Vendredi et samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 12h Collecte de la Banque alimentaire à l’entrée de Carrefour Market. Il s’agit d’une collecte de denrées alimentaires pour les personnes dépendantes de l’aide sur la commune de Palavas-les-Flots. Infos : 04 67 12 01 10 ou https://ba34.banquealimentaire.org Vendredi et samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 12h Collecte de la Banque alimentaire à l’entrée de Carrefour Market. Il s’agit d’une collecte de denrées alimentaires pour les personnes dépendantes de l’aide sur la commune de Palavas-les-Flots. Infos : 04 67 12 01 10 ou https://ba34.banquealimentaire.org +33 4 67 12 01 10 https://ba34.banquealimentaire.org/ Vendredi et samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 12h Collecte de la Banque alimentaire à l’entrée de Carrefour Market. Il s’agit d’une collecte de denrées alimentaires pour les personnes dépendantes de l’aide sur la commune de Palavas-les-Flots. Infos : 04 67 12 01 10 ou https://ba34.banquealimentaire.org dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville 43.53477#3.90829