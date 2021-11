Valence rue Bouffier Drôme, Valence Collecte de jouets rue Bouffier Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Collecte de jouets rue Bouffier, 22 novembre 2021, Valence. Collecte de jouets

du lundi 22 novembre au dimanche 12 décembre à rue Bouffier

Avant les fêtes de fin d’année l’association des commerçants de la rue Bouffier se mobilise en organisant une grande collecte de jouets au profit du Secours populaire. Pour participer, il vous suffit de déposer un ou plusieurs jouets « neufs » ou en « très bon état » directement chez l’un de vos commerçants de la rue avant le 11 décembre. chez les commerçants de la rue Bouffier rue Bouffier rue Bouffier 26000 Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T08:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-23T08:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T08:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T08:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T08:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T08:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-11-29T08:00:00 2021-11-29T19:00:00;2021-11-30T08:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T08:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T08:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T08:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T08:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T08:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-06T08:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T08:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T08:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T08:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T08:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T08:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T08:00:00 2021-12-12T19:00:00

