Collecte de Jouets – PAJ – Jusqu'au 15 décembre

Point Animations Jeunes, 15 novembre 2021, Saint-Jory.

du lundi 15 novembre au mercredi 15 décembre

Du 15 Novembre au 15 Décembre 2021, vos dons peuvent être déposés au PAJ (à côté du parking de la Gare) sinon le PAJ peut venir les récupérer à votre domicile tout en respectant les gestes barrières des consignes sanitaires après avoir pris au préalable rendez-vous au 06 46 90 28 95. Ces dons seront par la suite distribués aux familles dans le besoin de la commune de Saint-Jory pour que chaque enfant puisse avoir un petit quelque chose à déballer à Noël. Thierry Fourcassier et Henriette Gobert, élue à la jeunesse, tiennent particulièrement à ce projet solidaire qu’ils renouvellent depuis quelques années au vu de son succès et importance pour les familles et enfants durant ces fêtes de fin d’année. La municipalité et Le PAJ lancent une collecte de jouets, comme chaque année, au profit du Secours Catholique Point Animations Jeunes , 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

