Aisne Merlieux-et-Fouquerolles En France, 100 000 tonnes de jouets sont jetés ! Géodomia et Recycl’Jouets s’associent pour lutter contre ce gaspillage.

Une grande collecte de jouets pour enfants est organisée du 2 au 17 décembre à Géodomia.

