Colomiers École maternelle En Jacca Colomiers, Haute-Garonne Collecte de jouets École maternelle En Jacca Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Collecte de jouets École maternelle En Jacca, 28 juin 2021-28 juin 2021, Colomiers. Collecte de jouets

du lundi 28 juin au mardi 29 juin à École maternelle En Jacca

Les parents d’élèves de l’école En Jacca, soutenus par le conseil d’école, organisent une collecte de jouets, de jeux et de livres au bénéfice du Secours populaire de Colomiers les : * Lundi 28 juin de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h * Mardi 29 juin de 7h30 à 8h30 > > + d’infos : aurore.bechard@gmail.com **Détails sur le lieu**: École maternelle En Jacca Les parents d’élèves de l’école En Jacca, soutenus par le conseil d’école, organisent une collecte de jouets, de jeux et de livres au bénéfice du Secours populaire de Colomiers les : * Lundi 28 jui École maternelle En Jacca École maternelle En Jacca Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T07:30:00 2021-06-28T08:30:00;2021-06-29T07:30:00 2021-06-29T08:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu École maternelle En Jacca Adresse École maternelle En Jacca Ville Colomiers lieuville École maternelle En Jacca Colomiers