du lundi 15 novembre au lundi 29 novembre à CCAS

Du 15 au 29 novembre, venez déposer vos jouets en bon état dans les structures municipales (PAJ, CCAS, ALAE, LAEP/RAM, MLS, crèches). La distribution* se fera à partir du vendredi 3 décembre au CCAS aux familles ayant un Quotient Familial inférieur ou égal à 1000 sur présentation de justificatifs (attestation CAF ou justificatifs de l’ensemble des ressources du foyer sur le mois précédent la demande + livret de famille). _*dans la limite des stocks disponibles_ Pour un Noël soliadire CCAS Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T17:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T17:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T17:00:00

