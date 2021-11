Collecte de jouets: 2 spectacles pour vous remercier Garlan, 26 novembre 2021, Garlan.

Collecte de jouets: 2 spectacles pour vous remercier Zone Artisanale de Langolvas Parc des Expos – Salle Sésame Garlan

2021-11-26 – 2021-11-26 Zone Artisanale de Langolvas Parc des Expos – Salle Sésame

Garlan Finistère Garlan

Les ateliers de la solidarité – Un noël CFDT engagé.

La CFDT traduit ses valeurs en acte et lance une grande collecte de jouets

1 jouet neuf ou en très bon état remis = 1 entrée gratuite pour un adulte et un enfant à un spectacle de noël !

Comment faire mon don de jouet ?

Jusqu’au 24 novembre, remettez votre don à vos représentants du personnel, déposez le dans les points d’accueil CFDT du département à Brest, Morlaix et Quimper ou apportez le don le soir du spectacle !

Comment m’inscrire au spectacle ?

Pour vous remercier de votre don, le 26 novembre à 18h, la CFDT vous offre deux soirées-spectacles pour enfants !

Inscriptions :

– Bigouden Light à Morlaix, amphithéâtre de langolvas :

https://forms.office.com/r/XgExWrHxcF

– Le monde de ma valise de léo au Relecq Kerhuon à la salle Astrolabe :

https://forms.office.com/r/WHBv4mBHwh

L’ensemble des jouets collectés seront remis à des associations de lutte contre la pauvreté. A votre tour, agissez !

Cette opération est ouverte à tous, adhérents ou non.

+33 6 64 36 76 21 http://www.lango.fr/

Zone Artisanale de Langolvas Parc des Expos – Salle Sésame Garlan

