En partenariat avec la Protection civile, la Commune de Naintré et le CCAS se mobilisent pour mettre en place une collecte de dons pour l’Ukraine **lundi 7 mars de 9h à 19h à la salle Albert Rat à côté de la Mairie.** La collecte concerne principalement les produits d’hygiène, de logistique et de secours (voir liste ci-dessus). L’ensemble de vos dons seront pris en charge par la sécurité civile pour l’envoi en Ukraine dès le mardi 8 mars. Si vous souhaitez vous faire connaître pour l’accueil de réfugiés ou pour toute demande de renseignements, adressez vos coordonnées et questions par mail à : [[ccas@naintre.fr](mailto:ccas@naintre.fr)](mailto:ccas@naintre.fr) Naintré Salle Albert Rat (à côté de la Mairie) Place Gambetta 86530 Naintré Naintré Vienne

