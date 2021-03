Lignières Lignières Cher, Lignières Collecte de don du sang Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Collecte de don du sang, 29 mars 2021-29 mars 2021, Lignières. Collecte de don du sang 2021-03-29 08:30:00 – 2021-03-29 12:30:00

Lignières Cher Lignières Cher Centre-Val de Loire EUR La collecte de don du sang organisée à Lignières lundi 29 mars de 8h30 à 12h30 au centre socio-culturel.

Privilégiez un RDV sur le site internet. +33 2 48 48 49 02 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=21035&dc=2021-03-29&type=sang La collecte de don du sang organisée à Lignières lundi 29 mars de 8h30 à 12h30 au centre socio-culturel.

Privilégiez un RDV sur le site internet. efs

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières