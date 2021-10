Jussey Jussey Haute-Saône, Jussey Collecte de don de sang Jussey Jussey Catégories d’évènement: Haute-Saône

Jussey Haute-Saône Jussey Haute-Saône La prochaine collecte de don de sang aura lieu le mardi 19 octobre de 16h30 à 20h à la salle des fêtes de Jussey.

Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant: https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/35271/sang/19-10-2021

dernière mise à jour : 2021-10-15 par

