Collecte de déchets sur la plage de La Torche Prat An Dorchen Plomeur, dimanche 10 mars 2024.

Collecte de déchets sur la plage de La Torche Prat An Dorchen Plomeur Finistère

Collecte de déchets sur la plage / Sciences Participatives

On collecte, on ramasse, on trie, on discute, on s’interroge, on trouve des solutions tous ensemble !

Surfrider vous prête des gants et également les sacs poubelles.

On compte sur vous ! Merci pour la mobilisation.

La collecte commencera à l’heure, elle dure environ 1 heure 30 à 2 heures, nous reviendrons sur le point de départ pour faire un compte rendu, et un tri, répondre à vos questions et à s’interroger sur les déchets et la pollution et comment les éviter.

Participer à un ramassage de déchets est une expérience humaine unique.

Collecte de déchets ou nettoyage de plage: quelle est la différence ?

Chez Surfrider France, lors de nos Initiatives Océanes, nous ne nous contentons pas seulement de nettoyer les plages et les rivières. Participer à une collecte de déchets est un acte citoyen important qui nous fait prendre conscience de l’impact de nos gestes du quotidien sur notre environnement et nous pousse à agir davantage pour en limiter les dégâts.

Et finalement, permet de faire avancer la protection de l’Océan.

N’hésitez pas à vous mobiliser et à partager cette information autour de vous !

Ocean Initiatives from Surfrider Foundation Europe Surfrider Foundation Europe Surfrider Foundation Bretagne @followers Hello Nouvelle Vague Squall Surfboards PARADOXAL SURFBOARDS Plomeur .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:30:00

fin : 2024-03-10

Prat An Dorchen Plage de La Torche

Plomeur 29120 Finistère Bretagne

L’événement Collecte de déchets sur la plage de La Torche Plomeur a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Destination Pays Bigouden Sud